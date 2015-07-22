中国经济：改革不可等待观望错失良机，简政放权应缩小与实际需要差距--新华

路透北京7月22日 - 中国改革进入深水区和攻坚期。中国官方媒体--新华社周三发表评论文章称，改革不可等待观望错失良机，目前正是改革的最大良机，各地应以问题为导向，拿出更多改革的“硬招、实招和新招”。

文章指出，一些地方干部和企业家反映在简政放权方面，各地虽然取消、调整了数千项审批事项，实现了重要突破，但与实际需要仍有不小差距，“获得感”还不强；在国企改革领域，有的地方说得多、做得少，迟迟没有实质性举措。

“破除体制机制障碍，不能伸手‘等靠要’，要多一些‘闯改创’，既要加强顶层设计，也要鼓励基层探索，...”文章称，“改革时不我待，机不可失，一等二看就会三落空。”

评论指出，当前中国经济运行总体向好的局面没有改变，新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出，新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量，这就是改革的最大良机。

而各地应以问题为导向，问“改”于民，拿出更多改革的硬招、实招和新招，加快建立政府的责任清单、权力清单和企业的负面清单。

同时，要紧紧抓住理顺政府与市场关系这个牛鼻子，让政府与市场各就各位，用制度管住伸得过长、管得过宽的那只手，让有形之手不越位多补位，从放活市场中找办法、找台阶、找出路。

国家主席习近平近日在吉林调研时强调，要紧扣关键领域做好改革谋划，蹄疾步稳往前走，不能在等待观望中错失改革良机、拖延改革进程。