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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 17:59 BJT

路透基点：滨州高新铝电5亿元人民币联贷展开筹组--TRLPC

路透香港7月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，山东滨州高新铝电股份有限公司一笔5亿元人民币(8,100万美元)三年定期贷款，已由牵头行兼簿记行(MLAB)东方汇理银行展开筹组。

消息人士之一称，贷款利率为中国人行基准利率的108%。

以三个层级邀请银行参贷：

承贷2亿元人民币以上，获前端费用40个基点及牵头行头衔；

承贷1-1.99亿元人民币，获前端费用25个基点及主办行头衔；

承贷5,000-9,900万元人民币，获前端费用15个基点及参贷行头衔。

贷款宽限期为九个月，以应收帐款为抵押品，将分10期每季偿还。

承诺费为35个基点。银行回覆期限为8月14日。

滨州高新铝电上次办理银团贷款是在2014年5月，当时与四家银行完成签约，金额与期限均与这次相同。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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