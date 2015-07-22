路透基点：滨州高新铝电5亿元人民币联贷展开筹组--TRLPC

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透香港7月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，山东滨州高新铝电股份有限公司一笔5亿元人民币(8,100万美元)三年定期贷款，已由牵头行兼簿记行(MLAB)东方汇理银行展开筹组。
消息人士之一称，贷款利率为中国人行基准利率的108%。
以三个层级邀请银行参贷：
承贷2亿元人民币以上，获前端费用40个基点及牵头行头衔；
承贷1-1.99亿元人民币，获前端费用25个基点及主办行头衔；
承贷5,000-9,900万元人民币，获前端费用15个基点及参贷行头衔。
贷款宽限期为九个月，以应收帐款为抵押品，将分10期每季偿还。
承诺费为35个基点。银行回覆期限为8月14日。
滨州高新铝电上次办理银团贷款是在2014年5月，当时与四家银行完成签约，金额与期限均与这次相同。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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