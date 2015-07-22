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货币新闻 | 2015年 7月 22日 星期三 17:59 BJT

欧股业绩：芯片设计厂商ARM第二季获利大增32%，受使用费飙升提振

路透伦敦7月22日 - 芯片(晶片)设计厂商ARM Holdings 第二季获利大增32%，受来自苹果iPhone 6等设备的使用费飙升提振，该公司并称，只要消费者支出保持稳定，该公司全年获利将达到市场预期。

该公司公布，第二季税前获利1.239亿英镑(1.934亿美元)，与汤森路透调查预估的1.241亿英镑基本持平，当季营收为2.285亿英镑。该公司的技术应用于绝大多数智能手机和平板电脑中。

“假设宏观经济不确定性不会进一步影响消费者支出，我们预计2015年全年整个集团的美元营收将符合当前的市场预期，”该公司周三表示。(完) (编译 汪红英；审校 王洋)

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