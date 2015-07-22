欧股业绩：芯片设计厂商ARM第二季获利大增32%，受使用费飙升提振

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦7月22日 - 芯片(晶片)设计厂商ARM Holdings 第二季获利大增32%，受来自苹果iPhone 6等设备的使用费飙升提振，该公司并称，只要消费者支出保持稳定，该公司全年获利将达到市场预期。
该公司公布，第二季税前获利1.239亿英镑(1.934亿美元)，与汤森路透调查预估的1.241亿英镑基本持平，当季营收为2.285亿英镑。该公司的技术应用于绝大多数智能手机和平板电脑中。
“假设宏观经济不确定性不会进一步影响消费者支出，我们预计2015年全年整个集团的美元营收将符合当前的市场预期，”该公司周三表示。(完) (编译 汪红英；审校 王洋)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。