欧股业绩：芯片设计厂商ARM第二季获利大增32%，受使用费飙升提振

路透伦敦7月22日 - 芯片(晶片)设计厂商ARM Holdings 第二季获利大增32%，受来自苹果iPhone 6等设备的使用费飙升提振，该公司并称，只要消费者支出保持稳定，该公司全年获利将达到市场预期。

该公司公布，第二季税前获利1.239亿英镑(1.934亿美元)，与汤森路透调查预估的1.241亿英镑基本持平，当季营收为2.285亿英镑。该公司的技术应用于绝大多数智能手机和平板电脑中。