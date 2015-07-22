香港个股：澳门励骏将在非洲佛得角建娱乐场项目，总投资2.5亿欧元

路透香港7月22日 - 博彩企业--澳门励骏创建有限公司 周三宣布，公司获非洲佛得角政府授出博彩批给，公司拟投资约2.5亿欧元在当地兴建综合度假酒店及娱乐场设施。

公司的声明称，指定用地位于佛得角圣地牙哥岛普拉亚市Santa Maria Islet及邻近Praia da Gamboa与Chã d’Areia之地区内。指定用地包括指定沙滩及指定土地及海域。

博彩批给为期25年。根据双方签订的制订公约，澳门励骏将享有佛得角政府给予之税务优惠，包括获豁免10年所得税及物业税，及自综合度假酒店及娱乐场设施开始营运起五年期间，公司于指定用地上兴建之娱乐场可获减免25%之贵宾客户博彩税。

澳门励骏表示，在取得相关政府批文及许工许可等后，预期建筑工程预期将于12个月内展开。

佛得角由位于非洲西岸对开之大西洋之多个岛屿组成，当地2012年正式设立三个博彩区，分布于圣维森特岛（Sã o Vicente）、圣地牙哥岛及萨尔岛（Sal），并于2013年宣布再于博阿维斯塔岛（Boa Vista）及马约岛设立两个博彩区。

澳门励骏目前透过其附属公司于其物业内经营的两个娱乐场（法老王宫殿娱乐场及巴比伦娱乐场），向澳门博彩股份有限公司 提供博彩服务；及经营酒店、娱乐及休闲设施。澳博控股主席何鸿燊之三太太陈婉珍为公司主要股东。（完）

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