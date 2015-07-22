修正-中国个股：伊利股份公告显示证金公司六个交易日内减持其股票超亿股

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(修正背景日期)
路透北京7月22日 - 伊利股份 周三发布公告显示，截至7月17日的六个交易日内，中国证券金融股份有限公司的减持该公司股票1.1亿股。
上海证券交易所刊登的公告并显示，7月9日，证金公司曾成为伊利股份公司第二大股东，两个证金公司的账户合计持股量3.71亿股，占比6.05%。不过，到17日时，证金公司持股数已下降到2.63亿股，占比4.28%。
中国证监会7月8日曾公告称，从即日起六个月内，上市公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份，如违反上述规定，证监会将严肃处理。 （完） (发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。