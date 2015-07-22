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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 19:33 BJT

国际油市：柴油裂解价差仍低于10美元，因供应过剩

路透新加坡7月22日 - 亚洲柴油裂解价差周三小升，但仍接近逾五年低位，原本就因供应过剩而承压的市场，因季节性需求疲弱而面临更大压力。

路透数据显示，8月柴油裂解价差周三小升0.20美元，但每桶低于10美元。数据显示，上次跌至个位数是在2008-2009年金融危机期间。

交易商表示，新加坡储油罐也开始填满，且可能超过上周的三个月高位；同时浮动储油不再可行，因为租船费用偏高。

消息人士表示，由于价差下滑，在北亚至少有两家炼厂正考虑减产。

“一般来说，由于印度雨季、南中国海禁鱼令，以及发电需求在通常第二季高峰后下滑，第三季是亚洲柴油需求最弱的一季，”Wood Mackenzie炼油暨化学首席分析师Suresh Sivanandam表示。

新加坡现货市场有四笔柴油交易，两笔航煤交易。

道达尔自永顺油品(Winson Oil)买进15万桶含硫500ppm柴油，8月6-10日装运，每桶较新加坡8月4-12日报价贴水0.90美元。

BP自中国石油买进15万桶含硫500ppm柴油，8月17-21日装运，每桶较新加坡报价贴水0.80美元。

维多公司自卢克石油(Lukoil)买进15万桶含硫500ppm柴油，8月12-16日装运，每桶较新加坡8月11-17日报价贴水0.85美元。

兴隆向托克(Trafigura)出售25万桶含硫500ppm柴油，8月12-16日装运，每桶较新加坡8月12-18日报价贴水0.90美元。

兴隆向BP买进10万桶航煤，8月6-10日装运，每桶较新加坡8月5-13日报价贴水1.50美元。

兴隆向BP买进10万桶航煤，8月11-15日装运，每桶较新加坡8月11-17日报价贴水1.50美元。(完)

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