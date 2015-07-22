国际油市：柴油裂解价差仍低于10美元，因供应过剩

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透新加坡7月22日 - 亚洲柴油裂解价差周三小升，但仍接近逾五年低位，原本就因供应过剩而承压的市场，因季节性需求疲弱而面临更大压力。
路透数据显示，8月柴油裂解价差周三小升0.20美元，但每桶低于10美元。数据显示，上次跌至个位数是在2008-2009年金融危机期间。
交易商表示，新加坡储油罐也开始填满，且可能超过上周的三个月高位；同时浮动储油不再可行，因为租船费用偏高。
消息人士表示，由于价差下滑，在北亚至少有两家炼厂正考虑减产。
“一般来说，由于印度雨季、南中国海禁鱼令，以及发电需求在通常第二季高峰后下滑，第三季是亚洲柴油需求最弱的一季，”Wood Mackenzie炼油暨化学首席分析师Suresh Sivanandam表示。
新加坡现货市场有四笔柴油交易，两笔航煤交易。
道达尔自永顺油品(Winson Oil)买进15万桶含硫500ppm柴油，8月6-10日装运，每桶较新加坡8月4-12日报价贴水0.90美元。
BP自中国石油买进15万桶含硫500ppm柴油，8月17-21日装运，每桶较新加坡报价贴水0.80美元。
维多公司自卢克石油(Lukoil)买进15万桶含硫500ppm柴油，8月12-16日装运，每桶较新加坡8月11-17日报价贴水0.85美元。
兴隆向托克(Trafigura)出售25万桶含硫500ppm柴油，8月12-16日装运，每桶较新加坡8月12-18日报价贴水0.90美元。
兴隆向BP买进10万桶航煤，8月6-10日装运，每桶较新加坡8月5-13日报价贴水1.50美元。
兴隆向BP买进10万桶航煤，8月11-15日装运，每桶较新加坡8月11-17日报价贴水1.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。