国际油市：韩国船用燃料油升水创逾四个月高位，受供应紧俏推动

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新加坡7月22日 - 交易商周三表示，本周韩国船用燃料油升水触及逾四个月高位，因上周一超级台风打乱供应后，燃料油供应吃紧。
汤森路透数据显示，输往韩国的380-cst燃料油周三报价为每吨358美元左右，每吨较新加坡380-cst燃料油船货价格升水58.17美元，创下3月18日当周以来最高价差。
“市场相当紧俏，一些炼厂甚至提供比日本报价还高的现货价，”一名韩国船用燃料油交易员表示。
日本一船用燃料油交易商周三为380-cst燃料油提供的报价为每吨336美元。
交易商表示，由于船货推迟以及天候状况不佳，尤其是上周台风横扫北亚，因此供应略显紧俏。
不过新加坡的供应相当充裕，因交易商仍努力出清6月创纪录爆量的剩余船货。
“市场气氛不安，6月由看多的公司所买进多出来的600万(目前正使得8月西方供应减少的效应受到限制)，”新加坡一名交易员表示。
8月由西方输送至亚洲的燃料油供应，料下滑逾16%，至1月以来最低点，因亚洲价格下跌，导致运送至该区域的船货活动受抑。
本日无现货交易回报。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。