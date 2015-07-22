国际油市：韩国船用燃料油升水创逾四个月高位，受供应紧俏推动

路透新加坡7月22日 - 交易商周三表示，本周韩国船用燃料油升水触及逾四个月高位，因上周一超级台风打乱供应后，燃料油供应吃紧。

汤森路透数据显示，输往韩国的380-cst燃料油周三报价为每吨358美元左右，每吨较新加坡380-cst燃料油船货价格升水58.17美元，创下3月18日当周以来最高价差。

“市场相当紧俏，一些炼厂甚至提供比日本报价还高的现货价，”一名韩国船用燃料油交易员表示。

日本一船用燃料油交易商周三为380-cst燃料油提供的报价为每吨336美元。

交易商表示，由于船货推迟以及天候状况不佳，尤其是上周台风横扫北亚，因此供应略显紧俏。

不过新加坡的供应相当充裕，因交易商仍努力出清6月创纪录爆量的剩余船货。

“市场气氛不安，6月由看多的公司所买进多出来的600万(目前正使得8月西方供应减少的效应受到限制)，”新加坡一名交易员表示。

8月由西方输送至亚洲的燃料油供应，料下滑逾16%，至1月以来最低点，因亚洲价格下跌，导致运送至该区域的船货活动受抑。

本日无现货交易回报。(完)

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