马来西亚期市：棕榈油价格自一周高位下跌，因第三季产量料增加

路透雅加达7月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三自一周高位回落，交易商称第三季产量料将增加，可能使得7月产量偏低而造成的食用油短缺情况不复存在。

马来西亚衍生品交易所的10月棕榈油期货 收盘下跌0.6%，报每吨2,207马币。

周二时，7月产量偏低的预期，拉抬棕榈油期货价格至2,223马币，为7月14日以来最高。

“买家对新买盘裹足不前。7月较低产量的提振作用，将被第三季产量较佳所抵销，”一当地商品券商交易商表示。

船货验证机构ITS周一发布最新的估值显示，马来西亚7月1-20日出口较前月的1,074,410吨减少15.5%，至907,574吨。

另一家船货验证机构Societe Generale de Surveillance公布同时其出口下滑16.1%。

成交量为29,998口，低于通常的35,000口。 路透市场分析师王涛称，预测棕榈油价格可能跌至2,190马币，因其未能升破阻力位2,227马币。(完)

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