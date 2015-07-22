马来西亚期市：棕榈油价格自一周高位下跌，因第三季产量料增加

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透雅加达7月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三自一周高位回落，交易商称第三季产量料将增加，可能使得7月产量偏低而造成的食用油短缺情况不复存在。
马来西亚衍生品交易所的10月棕榈油期货 收盘下跌0.6%，报每吨2,207马币。
周二时，7月产量偏低的预期，拉抬棕榈油期货价格至2,223马币，为7月14日以来最高。
“买家对新买盘裹足不前。7月较低产量的提振作用，将被第三季产量较佳所抵销，”一当地商品券商交易商表示。
船货验证机构ITS周一发布最新的估值显示，马来西亚7月1-20日出口较前月的1,074,410吨减少15.5%，至907,574吨。
另一家船货验证机构Societe Generale de Surveillance公布同时其出口下滑16.1%。
成交量为29,998口，低于通常的35,000口。 路透市场分析师王涛称，预测棕榈油价格可能跌至2,190马币，因其未能升破阻力位2,227马币。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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