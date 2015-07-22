美股业绩：可口可乐获利跳升两成，受助于价格调涨

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月22日 - 可口可乐 公布季度获利跳涨20%，因该公司调涨北美售价抵销了强势美元所带来的冲击；强势美元会减损海外市场营收总值。
7月3日止第二季可归属于股东的净利上升至31.1亿美元，每股盈余(EPS)为0.71美元，上年同期分别为26.0亿美元及0.58美元。
营收从125.7亿美元降至121.6亿。该公司约41%的营收来自国际市场。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。