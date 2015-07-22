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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 20:05 BJT

美股业绩：可口可乐获利跳升两成，受助于价格调涨

路透7月22日 - 可口可乐 公布季度获利跳涨20%，因该公司调涨北美售价抵销了强势美元所带来的冲击；强势美元会减损海外市场营收总值。

7月3日止第二季可归属于股东的净利上升至31.1亿美元，每股盈余(EPS)为0.71美元，上年同期分别为26.0亿美元及0.58美元。

营收从125.7亿美元降至121.6亿。该公司约41%的营收来自国际市场。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

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