国际油市：石脑油裂解价差下挫近10%，受供应充裕拖累

路透新加坡7月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周三下跌将近10%，至每吨73.20美元的三个交易日低点，石脑油裂解价差一度在7月20日劲升近30%。

交易商表示，卖家仍持有过多船货，市场基本面依旧疲弱，尽管稍早曾担忧海运运费上涨可能损及欧洲与地中海运往东方的交易。

交易商表示，长程油轮运费过去两天回落，但中程油轮运费仍在走升。

欧洲通常以长程油轮运油至亚洲。

新加坡现货交易方面，有五笔交易回报，其中四笔为汽油，一笔为石脑油。

四笔汽油船货交易中，有三笔为壳牌买单。

壳牌向BP买进两笔95号汽油船货，船期为8月8-12日，每桶价格为74.70美元。

壳牌向联合石化买进另外一笔95号汽油船货，船期为8月11-15日，每桶价格为74.75美元。

贡渥(Gunvor)向BP购买一笔92号汽油船货，船期为8月6-10日，每桶价格为70.80美元。

Petro-Diamond也向BP购买一批石脑油船货，船期为9月下半月，价格为每吨497美元。(完)

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