美股业绩：波音季度获利大降33%，受军事业务打击

路透7月22日 - 波音 公布季度获利下滑33%，受到与军用运油飞机相关的大额费用打击，该公司并调降2015年获利预估。

波音在6月30日止第二季录得11.1亿美元获利，每股盈余(EPS)为1.59美元，低于上年同期的16.5亿及2.24美元。

该公司上周表示，第二季将登录5.36亿美元的税后费用，因替美国空军研发的空中加油机KC-46A的燃料系统出现一些问题。

排除退休金及其他成本的核心获利从每股2.42美元降至1.62美元。

营收成长11%至245.4亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预期EPS为1.37美元，营收为242.2亿美元。

商用飞机交付数量成长9%至197架。

该公司称，目前预期2015年核心获利为每股7.70-7.90美元，低于先前预估的8.20-8.40美元。(完)