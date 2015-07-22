美股业绩：雅培制药获利窜升68%，非专利药销售增长

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透7月22日 - 美国制药大厂雅培制药(Abbott Laboratories) 公布季度获利暴增68%，受助于该公司品牌非专利药销售增加。
在截至6月30日的第二季中，该公司净利升至7.86亿美元，每股盈余(EPS)为0.52美元，上年同期分别为4.66亿美元及0.30美元。
营收增加约2%至51.7亿美元。
该公司根基稳固的药品业务营收跳增31.3%至9.77亿美元，当中包含品牌非专利药。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。