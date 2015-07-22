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货币新闻 | 2015年 7月 22日 星期三 20:26 BJT

美股业绩：雅培制药获利窜升68%，非专利药销售增长

路透7月22日 - 美国制药大厂雅培制药(Abbott Laboratories) 公布季度获利暴增68%，受助于该公司品牌非专利药销售增加。

在截至6月30日的第二季中，该公司净利升至7.86亿美元，每股盈余(EPS)为0.52美元，上年同期分别为4.66亿美元及0.30美元。

营收增加约2%至51.7亿美元。

该公司根基稳固的药品业务营收跳增31.3%至9.77亿美元，当中包含品牌非专利药。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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