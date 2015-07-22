东南亚股市：泰股收复盘中1%跌幅微涨；越南股市劲扬

路透曼谷7月22日 - 泰国指标股指周三收盘小涨，收复稍早跌幅，受几近超卖情况下出现的低接买盘提振，越南指标股指在银行类股领涨下收盘跳升，创下将近三周以来最大涨幅。

泰国股市 收盘微升0.03%，收复盘中的1%跌幅，至周二止的过去六个交易日跌掉将近3%。

泰股的14日相对强弱指标(RSI)收盘时位于31.39，一度滑落至30以下。该指标若在30以下，表示为超卖情况。

其他东南亚股市在清淡交易中各有涨跌，意味着对财报季节多少保持谨慎，多数交易所成交量下滑至不到30日平均值的九成。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 385.87 0.35 +0.09 -6.06 410.77

新加坡 3359.17 -12.24 -0.36 -0.18 3365.15

马来西亚 1729.53 -6.66 -0.38 -1.80 1761.25

泰国 1447.84 0.40 +0.03 -3.33 1497.67

印尼 4906.69 36.84 +0.76 -6.13 5226.95

菲律宾 7635.62 7.66 +0.10 +5.60 7230.57

越南 629.85 13.24 +2.15 +15.44 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数