东南亚股市：泰股收复盘中1%跌幅微涨；越南股市劲扬

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透曼谷7月22日 - 泰国指标股指周三收盘小涨，收复稍早跌幅，受几近超卖情况下出现的低接买盘提振，越南指标股指在银行类股领涨下收盘跳升，创下将近三周以来最大涨幅。
泰国股市 收盘微升0.03%，收复盘中的1%跌幅，至周二止的过去六个交易日跌掉将近3%。
泰股的14日相对强弱指标(RSI)收盘时位于31.39，一度滑落至30以下。该指标若在30以下，表示为超卖情况。
其他东南亚股市在清淡交易中各有涨跌，意味着对财报季节多少保持谨慎，多数交易所成交量下滑至不到30日平均值的九成。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 385.87 0.35 +0.09 -6.06 410.77
新加坡 3359.17 -12.24 -0.36 -0.18 3365.15
马来西亚 1729.53 -6.66 -0.38 -1.80 1761.25
泰国 1447.84 0.40 +0.03 -3.33 1497.67
印尼 4906.69 36.84 +0.76 -6.13 5226.95
菲律宾 7635.62 7.66 +0.10 +5.60 7230.57
越南 629.85 13.24 +2.15 +15.44 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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