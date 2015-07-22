更新版 1-美股业绩：可口可乐获利与营收优于预期，调降股票回购计画

路透7月22日 - 可口可乐 公布季度获利及营收优于预期，因调涨北美售价抵销了强势美元所带来的冲击，而该公司称今年可能调降回购股票的支出。

可口可乐周三盘前股价上涨近1%。

可口可乐将2015年称之为“转型年，在消费者扬弃可乐及雪碧等碳酸饮料，改喝茶饮及果汁等较为健康饮料之际，该公司持续努力提振销售。

该公司去年买进能量饮料业者Monster Beverage Corp 股权，并在4月买进一家中国业者的饮料业务，希望能够在多谷物饮料市场占有一席之地。

可口可乐称，第二可乐销量成长1%，受助于广告增加及零含糖的Coca-Cola Zero销量跳增6%。

占总营收比重近半的北美营收连续第二季成长，显示该公司的转型计画正逐渐发酵。

7月3日止第二季，可口可乐净营收营收下滑3%至121.6亿美元，若排除美元走势、收购及分拆，当季营收则是成长4%。

可归属于股东的净利上升近20%至31.1亿美元，每股盈余(EPS)为0.71美元。排除特殊项目后的EPS为0.63美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期EPS为0.60美元，营收120.6亿美元。

该公司称今年股票回购总值将介于20-25亿美元，低于先前所声称的20-30亿美元。