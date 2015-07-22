企业并购：汇丰同意以约7.5亿美元出售土耳其事业给荷兰ING--消息

路透伊斯坦堡7月22日 - 两名熟知内情人士周三向路透表示，汇丰控股 料在未来几天将同意出售土耳其事业给荷兰国际集团(ING Group) ，作价7亿至7.5亿美元。

消息人士先前向路透表示，ING是在5月提出不具约束力收购的三家银行之一，而ING原本就在土耳其有业务。其他两家银行分别为巴林的Arab Banking Corp (ABC) 及法国巴黎银行 。