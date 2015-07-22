企业并购：汇丰同意以约7.5亿美元出售土耳其事业给荷兰ING--消息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伊斯坦堡7月22日 - 两名熟知内情人士周三向路透表示，汇丰控股 料在未来几天将同意出售土耳其事业给荷兰国际集团(ING Group) ，作价7亿至7.5亿美元。
消息人士先前向路透表示，ING是在5月提出不具约束力收购的三家银行之一，而ING原本就在土耳其有业务。其他两家银行分别为巴林的Arab Banking Corp (ABC) 及法国巴黎银行 。
汇丰拒绝置评。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。