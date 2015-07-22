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市场报道 | 2015年 7月 22日 星期三 21:39 BJT

美国股市：开盘下跌，受苹果与微软等科技巨擘业绩欠佳拖累

路透7月22日 - 美国股市周三开盘下跌，此前苹果与微软等科技股巨擘公布业绩令人失望。

美东时间早上9:30，道琼工业指数 下跌26.23点，或0.15%，报17,893.06点；标普500指数 下跌8.04点，或0.38%，报2,111.17点；Nasdaq综合股价指数 下跌61.74点，或1.19%，报5,146.38点。(完)
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