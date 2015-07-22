欧洲汇市：英镑劲升，英国央行会议记录引发升息押注

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月22日 - 英镑周三上涨，因英国央行公布的最新政策会议记录和一杂志访问显示决策者更趋于赞成升息，支撑英镑走高。
本月有很多迹象显示英国央行对升息的看法出现变化，且7月8日英国央行会议记录显示“要求维持利率不变和小部分要求升息的委员之间在决策时会表现出更精妙的平衡。”
英国央行7月会议记录显示，委员们以9:0通过维持利率在0.5%不变的决议，但交易商将这份会议记录看成央行基调转变的证明，推动英镑上涨。
在交易日内，英镑兑走弱的欧元 突破0.70英镑关口，上涨近1%。英镑兑美元 上升约0.5%，至1.5635美元。
所有17位路透调查访问的分析师均预计，货币政策委员会(MPC)将在7月会议上一致赞成维持利率不变。
但央行会议记录显示，是希腊债务僵局这个“重大现实的因素”促使决策者投票赞成维持利率不变。
先前曾大力倡言为英国经济扩大宽松的MPC委员迈尔斯(David Miles)上周表示，过度延后升息将是“一大错误”。
迈尔斯在周三刊出的一篇专访表示，英国央行升息的时机正在接近，而且“非常有可能”未来几年利率会持续调升。 (完)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-