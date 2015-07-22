欧洲汇市：英镑劲升，英国央行会议记录引发升息押注

路透伦敦7月22日 - 英镑周三上涨，因英国央行公布的最新政策会议记录和一杂志访问显示决策者更趋于赞成升息，支撑英镑走高。

本月有很多迹象显示英国央行对升息的看法出现变化，且7月8日英国央行会议记录显示“要求维持利率不变和小部分要求升息的委员之间在决策时会表现出更精妙的平衡。”

英国央行7月会议记录显示，委员们以9:0通过维持利率在0.5%不变的决议，但交易商将这份会议记录看成央行基调转变的证明，推动英镑上涨。

在交易日内，英镑兑走弱的欧元 突破0.70英镑关口，上涨近1%。英镑兑美元 上升约0.5%，至1.5635美元。

所有17位路透调查访问的分析师均预计，货币政策委员会(MPC)将在7月会议上一致赞成维持利率不变。

但央行会议记录显示，是希腊债务僵局这个“重大现实的因素”促使决策者投票赞成维持利率不变。

先前曾大力倡言为英国经济扩大宽松的MPC委员迈尔斯(David Miles)上周表示，过度延后升息将是“一大错误”。