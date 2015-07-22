金属期市：伦铜下跌至两周低点，因对中国需求的担忧加深

* LME期锌触及一周低位1,994美元

* LME期铅跌至1,755美元的两周低位

路透伦敦7月22日 - 伦敦期铜周三触及两周低点，因对最大消费国中国需求的忧虑加重，且全球股市下跌巩固负面人气。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.7%，报5,360美元，周二收报5,455美元。期铜稍早触及5,346.50美元日内低位。

“对中国成长和需求的信心仍在减弱，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说，“股市总体下跌，投资者感到担忧。”

交易商表示，期铜有很大机会将再次跌至7月8日触及的六年低位5,240美元。

“美元在下午走强引发另一轮卖盘，”一铜交易商说。

LME期铝 早盘下滑至1,651美元，为7月8日来最低，收报1,659美元，上日收报1,661美元。

铝价承压，因中国出口不断上升，市场供应过剩。

期锡 稍早劲跌5%，至14,600美元的一周低点，之后收报14,800美元，周二收报15,375美元。

交易商表示，期锡价格下跌，主要是基金回补多头仓位和建立新头寸。

“人人在等待，看印尼将会否有能力限制出口，”一交易商说。

印尼政府为阻止锡非法出口，从8月1日起，印尼生产商出口付运锡之前，需提供该批锡是来自政府认证矿场的证明。

期锌 从周二的2,035美元下跌至2,000美元。期铅 报1,775美元，上日报1,790美元。期镍 从11,675美元下跌至11,475美元。(完)

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