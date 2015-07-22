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市场报道 | 2015年 7月 23日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，天气良好使新作大豆下跌

路透芝加哥7月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三涨跌互见，交易商说，现货大豆市场上涨推动近月大豆期货合约攀升，而天气良好有助作物生长，拖累新作大豆合约下跌。

现货大豆市场上涨，因农户近几周卖盘减少，使加工厂获得的压榨供应不多。现货市场上升带动近月期货上涨。

但新作大豆期货合约承压，美国中西部密西西比河的东部地区天气转为较乾，提振大豆收成前景。

8月大豆期货合约 收高2美分，报每蒲式耳10.20-3/4美元。

8月豆粕合约 收高3.6美元，报每短吨363.5美元。8月豆油合约 跌0.58美分，报31.35美分。

今日CBOT大豆预估成交量为183,189口，豆粕为103,132口，豆油为104,654口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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