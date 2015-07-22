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市场报道 | 2015年 7月 23日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至三周低位，因美国天气有利作物生长

路透芝加哥7月22日 - 芝加哥期交所(CBOT)玉米期货周三下挫约1%，至三周最低，交易商说，因美国中西部作物种植带天气有利在授粉阶段的玉米生长。

美元指数上涨、小麦价格下跌和以玉米为基础的乙醇产量下降，也令玉米期货承压。

近月9月玉米合约 较上周触及的一年高位4.43-3/4美元回落超过9%，且短暂跌穿心理关口4美元，跌至3.99-3/4美元日内低位。

9月玉米合约 下挫3-3/4美分，报4.02-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为261,973口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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