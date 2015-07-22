全球金市：金价下滑1%至五年低位，因投资者继续撤出金市

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
* 金价跌至2010年3月来最低水准
* 大型黄金ETF的黄金持仓量触及2008年来最低
* 铂金、钯金保持在数年低位附近
路透纽约/伦敦7月22日 - 金价周三下挫逾1%，至五年低位，因美元反弹燃点黄金下行动能，投资者在金价本周稍早大跌后继续撤离市场。
美国日益接近升息，黄金对投资者的吸引力降低，周一金价录得2013年9月来最大单日跌幅后，刺激投资者进一步卖出。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 持有的黄金仓位周二又减少4.8吨，连续第四日减少。其黄金持仓量较2012年峰值下降近一半。
1841 GMT，现货金 下跌0.8%，报每盎司1,092.40美元，此前触及五年低位1,086.90美元。
美国8月期金 收跌12美元，报每盎司1,091.50美元。
美元兑一篮子主要货币 周三上涨，使黄金跌势加剧。
ScotiaMocatta技术分析师在报告中表示，“我们下一金价目标预计在1,044美元，此为2010年低位，之后是1,006美元，为2009年底触及的高位。”
“只有收位回到1,133美元上方，金价才会站稳。”
交易员称，金价大跌在美国引发一波金币买需，政府数据显示，7月销售为逾两来最高。
现货铂金 下滑0.2%，报975.50美元。现货钯金 跌0.1%，报625美元，两者也接近数年低位。现货银 回落0.6%，报14.74美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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