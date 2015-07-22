芝加哥期市：CBOT小麦连跌第九日，因技术因素和出口需求疲弱

路透芝加哥7月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦期货周三连跌第九日，为逾一年来交投最活跃小麦合约的最长跌势，交易商称，因技术因素和美国小麦出口需求疲弱。

美元 上涨、包括能源和金属在内的外围商品市场走弱，使小麦的偏空人气加重。

CBOT-9月小麦 失守切入位在大约5.22美元的100日移动均线技术支撑位，跌至5.15-1/4美元的一个月低位，收报每蒲式耳5.16-3/4美元，下跌8美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为123,089口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)