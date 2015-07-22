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货币新闻 | 2015年 7月 23日 星期四 06:50 BJT

更正-国际油市：美国原油结算价低于50美元，库存增加令油价走低

(更正：因译文有误，第六段应为“盘后触及9月合约低位49.04美元”，非“9月原油日内低位为49.06美元”)

* EIA称上周美国原油增加250万桶

* 美股和全球股市下跌且美元上涨，令油价承压

* OPEC成员国称预计油价下跌将是短暂的

路透纽约7月22日 - 油价周三下跌，美国原油结算价不到每桶50美元，此前美国政府数据显示上周原油库存增加，且美元上涨和全球股市回落也令油市承压。

美国能源资料协会(EIA)称上周美国原油库存增加250万桶，预期为减少230万桶。

“原油库存增加，是因为进口原油强劲反弹，进口接近每日800万桶，”Again Capital LLC 合作伙伴John Kilduff说。

EIA数据显示，进口沙特原油上升至每日144万桶，高于之前一周的每日132万桶。

股市下跌，因苹果营收预估疲弱和美元走高打压油价。

美国9月原油 下跌1.67美元，结算价报每桶49.19美元，为4月来首见结算价不到50美元。盘后触及9月合约低位49.04美元。

美国原油周一跌至50美元以下，为4月来首次，其14日相对强弱指标在28以下。技术交易商认为读数低于30反映市场超卖。

库欣原油库存增加81.3万桶，扶助美国原油和布兰特原油价差CL-LCO1=R走宽至近7美元。

9月布兰特原油 下跌0.91美元，结算价报每桶56.13美元。

多位波斯湾石油输出国组织(OPEC)成员国及其他国家代表表示，油价本月下跌可能是短期现象，将不会促使OPEC扬弃维持产出不变以保卫市占率的政策。

在EIA数据显示上周汽油库存减少后，美国8月RBOB汽油期货价格 起初缩减跌幅，但今日收挫2.7%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
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