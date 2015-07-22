更正-国际油市：美国原油结算价低于50美元，库存增加令油价走低

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(更正：因译文有误，第六段应为“盘后触及9月合约低位49.04美元”，非“9月原油日内低位为49.06美元”)
* EIA称上周美国原油增加250万桶
* 美股和全球股市下跌且美元上涨，令油价承压
* OPEC成员国称预计油价下跌将是短暂的
路透纽约7月22日 - 油价周三下跌，美国原油结算价不到每桶50美元，此前美国政府数据显示上周原油库存增加，且美元上涨和全球股市回落也令油市承压。
美国能源资料协会(EIA)称上周美国原油库存增加250万桶，预期为减少230万桶。
“原油库存增加，是因为进口原油强劲反弹，进口接近每日800万桶，”Again Capital LLC 合作伙伴John Kilduff说。
EIA数据显示，进口沙特原油上升至每日144万桶，高于之前一周的每日132万桶。
股市下跌，因苹果营收预估疲弱和美元走高打压油价。
美国9月原油 下跌1.67美元，结算价报每桶49.19美元，为4月来首见结算价不到50美元。盘后触及9月合约低位49.04美元。
美国原油周一跌至50美元以下，为4月来首次，其14日相对强弱指标在28以下。技术交易商认为读数低于30反映市场超卖。
库欣原油库存增加81.3万桶，扶助美国原油和布兰特原油价差CL-LCO1=R走宽至近7美元。
9月布兰特原油 下跌0.91美元，结算价报每桶56.13美元。
多位波斯湾石油输出国组织(OPEC)成员国及其他国家代表表示，油价本月下跌可能是短期现象，将不会促使OPEC扬弃维持产出不变以保卫市占率的政策。
在EIA数据显示上周汽油库存减少后，美国8月RBOB汽油期货价格 起初缩减跌幅，但今日收挫2.7%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。