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市场报道 | 2015年 7月 23日 星期四 04:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.38%，Nasdaq指数收低0.7%

路透纽约7月22日 - 美股周三连续第二日收低，科技巨擘苹果 业绩令人失望，带动科技股下挫。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌68.25点，或0.38%，至17,851.04点；标准普尔500指数 下滑5.06点，或0.24%，至2,114.15点；Nasdaq指数 收低36.35点，或0.7%，至5,171.77点。

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