美股盘后：高通公布业绩后股价上扬2%

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月22日 - 高通 周三在美股盘后交易中上扬2%，此前该公司公布季度业绩。
高通公布，会计年度第三季GAAP每股收益为0.73美元，非GAAP每股收益为0.99美元，营收为58亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第三季度每股收益为0.95美元，营收为58.5亿美元。
该公司预计，会计年度第四季GAAP每股收益为0.51-0.76美元，非GAAP每股收益为0.75-0.95美元，营收为47-57亿美元。
该公司预计，会计年度GAAP每股收益为3.05-3.30美元，非GAAP每股收益为4.50-4.70美元，营收为245-255亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司年度每股收益为4.79美元，营收为259.5亿美元。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-