美股盘后：高通公布业绩后股价上扬2%

路透7月22日 - 高通 周三在美股盘后交易中上扬2%，此前该公司公布季度业绩。

高通公布，会计年度第三季GAAP每股收益为0.73美元，非GAAP每股收益为0.99美元，营收为58亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第三季度每股收益为0.95美元，营收为58.5亿美元。

该公司预计，会计年度第四季GAAP每股收益为0.51-0.76美元，非GAAP每股收益为0.75-0.95美元，营收为47-57亿美元。

该公司预计，会计年度GAAP每股收益为3.05-3.30美元，非GAAP每股收益为4.50-4.70美元，营收为245-255亿美元。