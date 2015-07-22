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市场报道 | 2015年 7月 23日 星期四 04:13 BJT

美股盘后：美国运通公布业绩后股价下滑1%

路透7月22日 - 美国运通 周三在盘后交易中下滑1%，之前该公司公布季度业绩。(完)

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