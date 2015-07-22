美国股市：连跌第二日，苹果大跌4.3%拖累科技股下挫

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
* 苹果营收预估不及预期，股价大跌
* 微软和雅虎业绩令人失望，两者股价下滑
* 在美国成屋销售数据公布后，房屋类股攀升
* 道指收低0.38%，标普500指数跌0.24%，Nasdaq指数下滑0.7%
路透7月22日 - 美股周三连续第二日收低，包括苹果 在内的科技企业巨擘业绩令人失望，带动科技股下挫。
苹果 大跌4.3%，至125.14美元，录得2014年1月来最大单日百分比跌幅，周三苹果公布的第四季营收预估不及预期。
全球市值最大的上市公司苹果股价骤降，对三大股指拖累最大，在道指总体跌幅中贡献了约37点的跌幅。标普科技指数 劲跌1.6%，是标普指数10大类股中表现最差的板块。
微软 急跌3.7%，录得1月来最大单日百分比跌幅，报45.54美元，此前公司公布历来最高季度亏损纪录，受累于减计诺基亚电话业务和视窗(Windows)操作系统的需求疲弱。
“过去两日科技企业季报消息令市场有点消化不良，”Private Client Reserve of U.S. Bank投资部门董事总经理David Schiegoleit说。
“本周初IBM业绩令人失望，接着是微软、苹果和几家公司业绩不及预期，科技企业季报令市场有些心焦。”
雅虎 跌1.2%，报39.24美元，雅虎公布的当季营收预估低于预期，公司仍在重振陷入困境的核心线上广告业务。
道琼工业指数 收跌68.25点，或0.38%，至17,851.04点；标准普尔500指数 下滑5.06点，或0.24%，至2,114.15点；Nasdaq指数 收低36.35点，或0.7%，至5,171.77点。
尽管美股仍接近纪录高位，但根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业的6月该季度盈利预计下滑1.5%，好于7月初时预期的盈利下降3%，但远逊于1月1日时预估的上升5.9%。
在截至周三早上已公布业绩的102家企业中，70%的盈利好于分析师预期，追平过去四个季度的均值，且高于63%的1994年以来均值。
不过，仅有55%的企业营收高于预估，低于61%的2002年来均值。第二季美国企业营收跌幅预计将为近六年来最大，部份原因是美元走强，降低了美国企业海外收入的价值。
周三房屋类股是股市亮点，费城房屋指数 劲升1.7%，此前数据显示6月成屋销售年率升至约八年半来最高。Lennar Corp 飙升2.3%，报53.19美元。
在市场收市后，数据储存产品制造商SanDisk Corp 公布季度业绩，带动股价在盘后交易中跳涨6.5%，至57.72美元。
根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约68亿股，略高于本月迄今日成交均值。
纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,791和1,283家，比率为1.40:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,437和1,339家，比率为1.07:1。
有34只标普500指数成份股触及52周新高，41只触及新低；有102只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，140只触及新低。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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