《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月22日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 84.15 +1.61 +1.95 2491248
京东 35.38 +0.07 +0.20 5039817
新浪 42.48 -0.34 -0.79 823457
搜狐 46.20 -1.64 -3.43 545010
网易 150.17 -0.88 -0.58 637657
百度 205.74 +3.34 +1.65 3414128
台湾
台湾积体电路 22.22 -0.66 -2.88 3160176
联电 1.79 -0.14 -7.25 379603
日月光 6.13 -0.34 -5.26 443710
硅品精密 6.57 -0.23 -3.31 1344817
和信超媒体 0.70 -0.02 -2.78 64982
友达 3.65 -0.12 -3.18 219873
中华电信 30.38 -0.19 -0.62 19095
台湾国际航电 42.83 +0.16 +0.38 1084125
香港
中国移动 64.66 -0.83 -1.27 165184
中国联通 14.70 -0.17 -1.14 89467
中国电信 58.49 -0.80 -1.35 11438
中芯国际 4.87 +0.01 +0.21 8014
电讯盈科 5.76 -0.00 -0.03 515
(完)
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