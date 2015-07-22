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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 84.15 +1.61 +1.95 2491248

京东 35.38 +0.07 +0.20 5039817

新浪 42.48 -0.34 -0.79 823457

搜狐 46.20 -1.64 -3.43 545010

网易 150.17 -0.88 -0.58 637657

百度 205.74 +3.34 +1.65 3414128

台湾

台湾积体电路 22.22 -0.66 -2.88 3160176

联电 1.79 -0.14 -7.25 379603

日月光 6.13 -0.34 -5.26 443710

硅品精密 6.57 -0.23 -3.31 1344817

和信超媒体 0.70 -0.02 -2.78 64982

友达 3.65 -0.12 -3.18 219873

中华电信 30.38 -0.19 -0.62 19095

台湾国际航电 42.83 +0.16 +0.38 1084125

香港

中国移动 64.66 -0.83 -1.27 165184

中国联通 14.70 -0.17 -1.14 89467

中国电信 58.49 -0.80 -1.35 11438

中芯国际 4.87 +0.01 +0.21 8014

电讯盈科 5.76 -0.00 -0.03 515

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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