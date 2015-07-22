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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 06:22 BJT

****日韩经济指标预测--7月23日-7月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
     
    7月20日当周
    
    7月22日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季初值  +0.4%       +0.8%
                              (较上年同期)                      +2.3%       +2.5%
    2350 日本出口(较上年同期)                          6月     +10.0%       +2.4%
             进口(较上年同期)                                   -4.0%       -8.7%
             贸易收支(亿日圆)                                  顺差54   逆差2,160
    
    7月23日(四)
    2100 韩国消费者信心指数                            7月         --          99
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --   买超1,631
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --   卖超8,512
    
    7月24日(五)
    暂无重要经济指标公布
    
    7月27日当周
    
    7月27日(一)
    暂无重要经济指标公布
    
    7月28日(二)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      6月         --       +3.0% 
    
    7月29日(三)
    2350 日本工业生产                              6月初值         --       -2.1%
             一个月预估值                                          --       +1.5%
             两个月预估值                                          --       +0.6%
    
    7月30日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    8月         --        正67
    2300 韩国工业生产(较前月)                          6月         --       -1.3%
                     (较上年同期)                                  --       -2.8%
             服务业产出(较前月)                                    --       -0.4%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      6月         --       +2.4%
                 (较上年同期)                                      --       +4.8%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   6月         --       +0.1%
             全国整体CPI                                           --       +0.5%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               7月         --       +0.1%
             东京地区整体CPI                                       --       +0.3%
    2330 日本求才求职比                                6月         --        1.19
             失业率                                                --        3.3%
    
    (完)

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