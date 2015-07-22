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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 06:20 BJT

****澳新经济指标预测--7月23日-7月30日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值 
   
      
    7月20日当周
    
    7月23日(四)    
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         6月      39.5       40.1
               出口(亿新西兰元)                                  40.9       43.6
               贸易收支(亿新西兰元)                           顺差1.0    顺差3.5
                                              截至6月的一年    逆差27   逆差25.7
    
    7月24日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月27日当周
    
    7月27日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月28日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月29日(三)
    2245 新西兰建筑许可                                6月        --       持平
    
    7月30日(四)
    0130 澳洲建筑许可                                  6月        --      +2.4%
    0130 澳洲出口价格                               第二季        --      -0.8%
             进口价格                                             --      -0.2%
    
    (完)

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