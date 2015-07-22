澳新经济指标预测--7月23日-7月30日****

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月20日当周 7月23日(四) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 39.5 40.1 出口(亿新西兰元) 40.9 43.6 贸易收支(亿新西兰元) 顺差1.0 顺差3.5 截至6月的一年 逆差27 逆差25.7 7月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 7月27日当周 7月27日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月28日(二) 暂无重要经济数据公布。 7月29日(三) 2245 新西兰建筑许可 6月 -- 持平 7月30日(四) 0130 澳洲建筑许可 6月 -- +2.4% 0130 澳洲出口价格 第二季 -- -0.8% 进口价格 -- -0.2% (完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。