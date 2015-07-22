美国与加拿大经济指标预测--7月23日-7月30日****

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月20日当周
7月23日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月18日当周 28.0 28.1
四周均值(万人) -- 28.25
续请失业金人数(万人) 7月11日当周 222.5 221.5
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.5% -0.1%
1400 美国领先指标(较前月) 6月 +0.2% +0.7%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 7月 -- 负9
7月24日(五)
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 53.6 53.6
1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 54.6 54.6
7月27日当周
7月27日(一)
-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 134.3
1230 美国耐久财订单 6月 +2.5% -2.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.3% 持平
扣除国防的耐久财订单 -- -2.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.4%
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 7月 -- 负7
7月28日(二)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.5%
(较上年同期) -- -1.3%
1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 5月 -- +0.3%
未经季调房价指数(较前月) -- +1.1%
房价指数(较上年同期) -- +4.9%
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 54.6
服务业PMI -- 54.8
1400 美国消费者信心 7月 100.2 101.4
1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 7月 -- 正6
7月29日(三)
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 6月 +0.9% +0.9%
1800 美联储公布利率决议 -- -- 0-0.25%
7月30日(四)
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +2.5% -0.2%
最终销售 -- -0.6%
消费者支出 -- +2.1%
GDP隐性平减指数 +1.3% -0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- -2.0%
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 白云; 审校 张涛)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同