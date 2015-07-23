金砖国家：7月22日股汇市收盘纵览

路透7月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月22日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 小跌0.92%至931.14点。

中国股市：沪综指收升五连涨，军工板块活跃大盘继续震荡反弹

中国汇市：人民币随中间价微收升，窄幅横盘态势短期难改

香港股市：追随海外市场收跌，科技股领跌

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巴西股市：指标Bovespa指数 跌1.09%，至50,915.78点。

巴西汇市：雷亚尔下跌0.8%，因报导称总统罗塞夫(Dilma Rousseff)将调降2015年财政预算盈余目标。雷亚尔 收报3.2250/57，上日收报3.1725/32。

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南非股市：暴跌至近两周低位，因黄金及铜等金属价格下滑，导致矿业类股挫跌。Top-40指数 收低1.87%至46,370点。大盘综合指数 跌1.75%至51,977点。

南非汇市：兰特下跌，因低于预期的通胀数据令央行升息机率下降

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印度股市：收在逾三个月来最高收盘点位，因价值型买盘抢进受挫个股，而国会通过一特定委员会所提一项全国性关键税务法案，亦助大盘一臂之力。NSE指数 涨1.22%至8,633.50点，BSE指数 涨1.55%至28,504.93点，均为4月16日以来高位。

印度汇市：卢比兑美元 收低为63.5750/63.5850，上日报63.54/63.55。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌0.39%，报901.760点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.29%至493.29点。