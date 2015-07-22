版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 23日 星期四 07:41 BJT

修正-美股业绩：德仪第二季营收下降1.8%，第三季预估亦低于市场预期

规模较小的德仪竞争对手Linear Technology 周二也公布6月28日止的季度营收低于预期。

德仪表示，嵌入式处理业务营收受处理器销售下滑所累，从7.03亿美元降至6.90亿美元。该业务占公司总营收的21.3%。

类比(模拟)晶片业务营收则成长3%至20.5亿美元。

德仪一直在逐渐缩减不盈利的无线业务，并将业务重心放在类比和嵌入式晶片上面。

德仪预估第三季每股盈余(EPS)0.62-0.72美元，营收料介于31.5亿-34.1亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估德仪第三季EPS为0.75美元，营收料为34.7亿美元。

德仪在截至6月30日止的第二季营收较上年同期下滑1.8%至32.3亿美元，低于分析师平均预估的32.6亿美元。

第二季净利成长约2%至6.96亿美元，或每股盈余0.65美元，符合分析师平均预估。

德仪周三股价收低1.85%至49.30美元，盘后约涨2%至50.20美元。截至周三收盘，该公司股价今年以来跌约8%。(完) (编译/审校 张涛/张若琪/龚芳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐