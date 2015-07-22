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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 07:17 BJT

日本个股：软银集团将发行5,300亿日圆的美元和欧元面值债券--日经

路透7月23日 - 日本经济新闻报导，软银集团 将发行5,300亿日圆的美元和欧元面值债券。

报导称，软银将在下周二发行10亿美元10年期和七年期债券，以及12.5亿欧元10年期债券。此外，该集团还将发行5亿欧元七年期和12年期债券。(完) (编译 李爽 审校 张涛)

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