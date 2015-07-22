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市场报道 | 2015年 7月 23日 星期四 07:48 BJT

美股业绩：美国运通第二季获利超预期，因成本节省缓和强势美元冲击

路透7月22日 - 信用卡发行公司美国运通 公布的第二季获利高于预期，受益于裁员后的成本节省效果。

竞争激烈、美元汇率强劲以及近几年营收增长不振，促使美国运通1月宣布将在今年裁员逾4,000人。

截至6月30日的第二季，占美国运通第二大开支项的薪水和员工福利减少25%至12.5亿美元，公司总成本因此下降4%至56亿美元。

美国运通第二季因此实现每股1.42美元的盈余，高于汤森路透I/B/E/S收集的分析师预估均值1.32美元。
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