美股业绩：美国运通第二季获利超预期，因成本节省缓和强势美元冲击

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
可归属于普通股股东的净利减少5%至14.4亿美元，因美元走强损及美国以外市场的营收，而这些市场约占公司营收的六分之一。
过去12个月美元兑一篮子主要货币约涨21%。
美国运通股价周三收高0.05%至78.99美元，盘后交易时段跌2%，报77.40美元。
“(美国运通)获利比我们预期来得好，但大家或许把焦点放在营收显疲弱上面，不过那有一大部分是汇率所致。”FBR & Co分析师Sanjay Sakhrani称。
减去利息支出后的总营收下降4%至82.8亿美元，受美国以外市场银行卡服务营收下滑9.6%的拖累。
美国市场的银行卡业务营收减去利息支出则成长6%至47亿美元。该公司称，这部份业务的成本增4%至30亿美元，部分受之前更新的联名业务结盟支出影响。(完) (编译 白云/张若琪 审校 徐文焰/张涛)
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