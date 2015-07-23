美股业绩：美国运通第二季获利超预期，因成本节省缓和强势美元冲击

可归属于普通股股东的净利减少5%至14.4亿美元，因美元走强损及美国以外市场的营收，而这些市场约占公司营收的六分之一。

过去12个月美元兑一篮子主要货币约涨21%。

美国运通股价周三收高0.05%至78.99美元，盘后交易时段跌2%，报77.40美元。

“(美国运通)获利比我们预期来得好，但大家或许把焦点放在营收显疲弱上面，不过那有一大部分是汇率所致。”FBR & Co分析师Sanjay Sakhrani称。

减去利息支出后的总营收下降4%至82.8亿美元，受美国以外市场银行卡服务营收下滑9.6%的拖累。