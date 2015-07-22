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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 07:46 BJT

《汇市简讯》韩国第二季GDP增幅放缓，MERS疫情带来拖累

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* 场外交易美元/韩元料开在1,157左右，此前无本金交割远期外汇(NDF)隔夜在1153.5-1159.5交投

* 周二晚间美元/韩元NDF跌势在隔夜被逆转，受强劲的中长期投资大户买盘支撑

* 亚洲时段未见很明显的(美元)卖兴

* 韩国第二季GDP数据为早盘关注焦点--路透预估为较前季增长0.4%，较上年同期增长2.35%

* 实际数据疲于预期，较前季增长0.2%，较上年同期成长2.25%

* 中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发打击消费(完)

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