《中国报摘》--其他报纸重要消息7月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--对于媒体报导称中证金公司大规模减持伊利股份 ，中证金公司表示，上述报导并不属实，截至目前，该公司未卖出任何上市公司股票。
--保监会数据显示，风险导向的偿付能力体系下，一季度末行业偿付能力整体充足。全行业偿付能力充足率为264%。
**证券时报**
--银监会公布的第三批省级地方资产管理公司名单显示，山东、湖北、宁夏、吉林、广西获准在本省范围内开展金融不良资产批量收购业务。地方“坏账银行”扩容至15家。此外，四川、江西、陕西等六省也在筹建地方“坏账银行”。
--至本周三(22日)，新三板挂牌企业家数达到2,811家，超过沪深交易所2,800家的总和。
**21世纪经济报 道**
--据了解，目前股市再融资依然是停审不停发，同时再融资50亿元规模成为隐形红线。
--两家上市券商资管人士透露，两融债权ABS项目已经申报至交易所，但流程需要走多久，暂不清楚。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”