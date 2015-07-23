《中国报摘》--其他报纸重要消息7月23日

**上海证券报**

--对于媒体报导称中证金公司大规模减持伊利股份 ，中证金公司表示，上述报导并不属实，截至目前，该公司未卖出任何上市公司股票。

--保监会数据显示，风险导向的偿付能力体系下，一季度末行业偿付能力整体充足。全行业偿付能力充足率为264%。

**证券时报**

--银监会公布的第三批省级地方资产管理公司名单显示，山东、湖北、宁夏、吉林、广西获准在本省范围内开展金融不良资产批量收购业务。地方“坏账银行”扩容至15家。此外，四川、江西、陕西等六省也在筹建地方“坏账银行”。

--至本周三(22日)，新三板挂牌企业家数达到2,811家，超过沪深交易所2,800家的总和。

**21世纪经济报 道**

--据了解，目前股市再融资依然是停审不停发，同时再融资50亿元规模成为隐形红线。

--两家上市券商资管人士透露，两融债权ABS项目已经申报至交易所，但流程需要走多久，暂不清楚。(完)