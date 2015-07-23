《中国重要政经日程》--7月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
==========================今日重要政经日程==========================
7/23（周四）
*--国新办上午10时举行新闻发布会，请国家外汇管理局新闻发言人王春英介绍2015年上半年外汇收支数据有关情况，并答记者问。
==========================近期重要政经日程==========================
7/24（周五）
*--人力资源和社会保障部10:00在西院（东城区和平里中街12号）216会议室召开新闻发布会，通报2015年第二季度人力资源和社会保障工作进展情况。
7/26（周日）
--北京大学经济研究所主办的原富论坛•宏观经济与金融市场沙龙第八次讨论会13:30-17:30在北京大学经济学院305会议室召开，主题为股灾后的资本市场与中国经济。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
9/23（周三）
--由中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年9月23-24日在中国上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。
10/19（周一）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: 1. *代表新增日程
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 王蕾)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”