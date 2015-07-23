《中国重要政经日程》--7月23日

==========================今日重要政经日程==========================

7/23（周四）

*--国新办上午10时举行新闻发布会，请国家外汇管理局新闻发言人王春英介绍2015年上半年外汇收支数据有关情况，并答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

7/24（周五）

*--人力资源和社会保障部10:00在西院（东城区和平里中街12号）216会议室召开新闻发布会，通报2015年第二季度人力资源和社会保障工作进展情况。

7/26（周日）

--北京大学经济研究所主办的原富论坛•宏观经济与金融市场沙龙第八次讨论会13:30-17:30在北京大学经济学院305会议室召开，主题为股灾后的资本市场与中国经济。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

9/23（周三）

--由中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年9月23-24日在中国上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程