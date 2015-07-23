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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 08:11 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月23日-7月30日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。     
 日期    时间    国家      规模       发行细节
 7/23            日本                 标售三个月期贴现国库券
 7/24            日本                 提高流动性标售
 7/27    1350    法国                 标售国库券(BTF)
 7/27            德国      15亿欧元   标售国库券
 7/28            意大利               标售零息/BTP债券
 7/28            美国                 发售两年期公债
 7/28            日本                 标售两年期公债
 7/29            意大利               标售国库券
                                      
 7/29            美国                 发售五年期公债
                                      
 7/29            美国                 发售两年期浮息公债
 7/30            美国                 发售七年期公债
 7/30            意大利               标售中长期债券
 7/30            日本                 标售三个月期贴现国库券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 王丽鑫)

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