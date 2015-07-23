《香港报摘》--经济日报7月23日

**头版头条**

--中原研究部报告指出，上半年1.57万宗二手买卖之中，99%业主卖楼获利，创纪录新高。

**其他**

--云游 董事长兼首席执行官汪东风称，休闲游戏的玩法千变万化，有别于其他种类游戏出现严重同质化的问题，估计未来5年，休闲类游戏的市场规模可高达200-300亿元人民币。

--澳门励骏 宣布拟在非洲西岸对开的大西洋岛国佛得角发展赌业，投资额料为2.5亿欧元，最快年内动工。

--国泰君安国际 预期上半年盈利增长不少于40%，增长主要来自包括经纪、贷款及融资和资产管理等业务的收入显着增长。（完）

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