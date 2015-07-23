《香港报摘》--经济日报7月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--中原研究部报告指出，上半年1.57万宗二手买卖之中，99%业主卖楼获利，创纪录新高。
**其他**
--云游 董事长兼首席执行官汪东风称，休闲游戏的玩法千变万化，有别于其他种类游戏出现严重同质化的问题，估计未来5年，休闲类游戏的市场规模可高达200-300亿元人民币。
--澳门励骏 宣布拟在非洲西岸对开的大西洋岛国佛得角发展赌业，投资额料为2.5亿欧元，最快年内动工。
--国泰君安国际 预期上半年盈利增长不少于40%，增长主要来自包括经纪、贷款及融资和资产管理等业务的收入显着增长。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”