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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 08:18 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月23日

* 头版头条:

--中证报评论员文章称，股市的健康发展离不开政府的及时纠偏，也离不开市场在资源配置中的作用。“看不见的手”和“看得见的手”都要用好，协调统一。

* 其他:

--伴随国企改革顶层设计方案临近出台预期，周三(22日)A股央企国资改革概念板块上涨3.17%，多家改革试点央企涨停。

--数据显示，今年前六个月，中国人寿集团合并营业收入4,032亿元人民币，合并保费收入同比增长19.1%。

--光明乳业 称，下属子公司将采用股权收购和资产购买的方式，取得上海牛奶集团和上海泰杰实业奶牛养殖业务相关的股权和资产，预评估价值约11亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)

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