《中国报摘》--中国证券报7月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中证报评论员文章称，股市的健康发展离不开政府的及时纠偏，也离不开市场在资源配置中的作用。“看不见的手”和“看得见的手”都要用好，协调统一。
* 其他:
--伴随国企改革顶层设计方案临近出台预期，周三(22日)A股央企国资改革概念板块上涨3.17%，多家改革试点央企涨停。
--数据显示，今年前六个月，中国人寿集团合并营业收入4,032亿元人民币，合并保费收入同比增长19.1%。
--光明乳业 称，下属子公司将采用股权收购和资产购买的方式，取得上海牛奶集团和上海泰杰实业奶牛养殖业务相关的股权和资产，预评估价值约11亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”