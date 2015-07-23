《新兴市场重要经济事件预告》--7月23日-7月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月23日(四)
约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)主持南部非洲发展共同体(SADC)金融包容性会议开幕(0600)。
比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。
7月24日(五)
暂无重要经济事件。
7月27日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1330)。
7月28日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月29日)。
7月29日(三)
曼谷--泰国财政部公布新的经济成长预估(0600)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。
7月30日(四)
埃及--埃及央行召开货币政策委员会会议(0600)。
安卡拉--土耳其央行举行记者会，公布季度通胀报告。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
圣地亚哥--智利央行公布7月议息会议的会议记录(1130)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”