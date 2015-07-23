《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月23日

*工商时报：

--金管会主委曾铭宗表示，金管会希望三到五年内打造三-五家区域性金融机构，总资产高达7兆(万亿)台币的国泰金控 ，非常有机会成为代表台湾的区域性金融机构，银行部分中信金 有可能会出线，证券方面则是元大与凯基。

--毛治国院长昨日邀集财经部会研商振兴经济措施，央行总裁彭淮南支持财长张盛和所提，由政府四大基金成立资源整合平台，统一步调投资相同标的；至于设立主权基金，彭淮南并未反对，并以新加坡为例，说明设立主权基金，并未动用外汇存底。

*经济日报：

--行政院长毛治国昨日听取各部会报告刺激经济强化作为，中央银行总裁彭淮南建议，政府在景气下行时，更应加码政府支出，目前预料规划中的明年1,700多亿台币的公共建设支出预算，可望再行追加。

--世界贸易组织（WTO）扩大资讯科技协定谈判（ITA 2）产品范围清单，其他25个参与谈判经济体就等台湾点头，盼能妥协放弃纳入面板，最迟本周五回覆。经济部长邓振中昨日晚间紧急邀各产业公协会代表开会，盼业者能〞顾全大局〞。

--私募基金隆力集团（The Longreach Group）入主的安泰银行找买家，外传元大金 、国票金 等金控都有兴趣。不过因为隆力开价较高，买卖双方仍持续谈判中。消息指出，买家与隆力集团透过财顾摩根士丹利进行接触中。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。