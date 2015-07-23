《香港报摘》--信报7月23日

**头版头条**

--苹果公司 上季iPhone销量及业绩预测均逊预期，引发iPhone需求放缓的忧虑，盘中曾泻6.7%并蒸发近500亿美元市值。

**其他**

--港铁公司 决定耗资60亿港元向中国南车青岛四方机车订购93辆8卡车厢，全面淘汰服役逾35年的第一代由英国都城嘉慕生产的港铁列车。

--联华超市 预期中期盈利按年下降70-90%，受累于中国经济增长放缓、旗下传统零售业受到市场环境的影响，以及销售下滑和人工成本的增长。

--恒盛地产 称，由于该公司已还清所结欠的款项，呈请人中国对外经济贸易信托周三向恒盛发出书面确认正在向高等法院申请撤回清盘呈请。（完）

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