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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 08:34 BJT

《全球重要经济事件一览表》--7月23日-7月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月23日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼发表讲话，从央行视角看待金融市场一体化(1445)。

7月24日(五)

暂无重要经济事件。

7月27日(一)

日本熊本--日本央行副总裁中曾宏发表讲话(0130)。

7月28日(二)

华盛顿--美联储召开为期两天的议息会议(至7月29日)。

7月29日(三)

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1800)。

7月30日(四)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在博鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话(0030)。

日本京都--日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。(0130)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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