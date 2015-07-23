《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月23日

路透香港7月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7502港元 ) 美股道琼工业指数周三收低68.25点，或0.38%，报17,851.04点。包括苹果 在内的科技企业巨擘业绩 令人失望，带动科技股下挫。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 128.260 -0.77 52553 9.940 -0.10 中国铝业 9.500 -2.06 30845 2.945 -0.84 中国移动 64.660 -1.27 165184 100.226 -0.77 中国人寿 20.390 0.25 109866 31.605 -0.46 中石油 101.660 -0.34 14877 7.879 -0.39 中石化 77.790 -1.06 26306 6.029 -0.84 汇丰控股 45.180 -0.77 1026862 70.031 -0.17 中电信 58.490 -1.35 11438 4.533 -1.02 中国联通 14.700 -1.14 89467 11.393 -0.59 兖州煤业 6.070 -2.10 16522 4.704 -0.96 华能国际 50.180 -1.18 10180 9.723 0.23 南方航空 55.530 -2.06 6020 8.607 -0.15 东方航空 44.410 -1.64 10405 6.884 -0.24 中芯国际 4.870 0.21 8014 0.755 -1.97 （完）