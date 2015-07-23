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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 08:31 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月23日

路透香港7月23日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7502港元      )
                                                                                                 
 美股道琼工业指数周三收低68.25点，或0.38%，报17,851.04点。包括苹果        在内的科技企业巨擘业绩
 令人失望，带动科技股下挫。            
                                                                                                 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       128.260   -0.77      52553             9.940      -0.10
 中国铝业                       9.500   -2.06      30845             2.945      -0.84
 中国移动                      64.660   -1.27     165184           100.226      -0.77
 中国人寿                      20.390    0.25     109866            31.605      -0.46
 中石油                       101.660   -0.34      14877             7.879      -0.39
 中石化                        77.790   -1.06      26306             6.029      -0.84
 汇丰控股                      45.180   -0.77    1026862            70.031      -0.17
 中电信                        58.490   -1.35      11438             4.533      -1.02
 中国联通                      14.700   -1.14      89467            11.393      -0.59
 兖州煤业                       6.070   -2.10      16522             4.704      -0.96
 华能国际                      50.180   -1.18      10180             9.723       0.23
 南方航空                      55.530   -2.06       6020             8.607      -0.15
 东方航空                      44.410   -1.64      10405             6.884      -0.24
 中芯国际                       4.870    0.21       8014             0.755      -1.97
 
    （完）

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