欧洲个股：瑞信拟通过收购扩展资产管理业务，并寻求投资者支持--FT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透苏黎世7月22日 - 金融时报网站周三援引未具名消息人士报导，瑞士信贷 新任执行长正在试探投资者是否支持该行资产管理业务的一项潜在收购交易。
金融时报报导，英国保诚集团 前执行长Tidjane Thiam三周之前就任瑞信掌门后，已经讨论过通过收购扩展资产管理业务的想法。
瑞信拒绝置评。
资产管理是瑞信三大主营业务中规模最小的；瑞信定于周四公布第二季财报。
Thiam出任英国保诚集团执行长后不久，曾于2010年试图收购友邦保险(AIA) 失败；因此有关瑞信有意展开收购的报导可能会令一些投资者不安。
银行家和分析师之前曾表示，Thiam可能会请求现有股东提供现金，以增强资本实力并创造增长点。瑞信的资本实力不及对手瑞银 。
瑞信股价周三收跌1.8%至26.84瑞郎，欧洲银行业指数 微跌0.19%。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。