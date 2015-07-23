《交易视点》台债短线交投陷僵局，但区间仍偏多--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月23日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾市场方面，殖利率已来到今年低档，尽管台湾基本面有杂音，但是追价意愿仍相当薄弱，加上缺乏消息面指引，短线交投陷入僵局，目前仍以区间偏多看待，预估本周10年104/5 成交区间为1.45%~1.50%，五年券104/9R期 则成交在0.97%-1.01%。
本周市场焦点从希腊债务协商状况转移回美国基本面情况，而本周美国并无重大经济数据公布，市场将就单一事件反应，股市表现不佳直接影响债市避险需求及油价下跌，带动长端殖利率下行，但下行空间因升息逼近而受到限制，短端因升息议题走弱，殖利率曲线开始趋平。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”