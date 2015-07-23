版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 09:01 BJT

《全球汇市》美元脱离低位，新西兰元因央行降息幅度小于预期而大涨

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0927 1.0933 -0.05 -9.67 1.2097

美元/日圆 124.08 123.94 0.11 3.87 119.68

欧元/日圆 135.57 135.44 0.10 -6.65 144.78

美元/瑞郎 0.9601 0.9594 0.07 -3.42 0.9941

英镑/美元 1.5609 1.5613 -0.03 0.23 1.5573

美元/加元 1.3042 1.3030 0.09 12.26 1.1618

澳元/美元 0.7357 0.7373 -0.22 -9.93 0.8168

新西兰元/美元 0.6602 0.6565 0.56 -15.33 0.7797

澳元/日圆 91.290 91.380 -0.10 -6.59 97.750

新西兰元/日圆 81.920 81.370 0.68 -12.39 93.310

英镑/日圆 193.66 193.51 0.08 4.21 186.38

澳元/新西兰元 1.1139 1.1210 -0.63 6.40 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 杜明霞/李春喜/许娜；审校 王颖/龚芳/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐